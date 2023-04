Sardegna Open: Coric n.1 del seeding, presenti anche Musetti e Sonego

CAGLIARI - Sarà il 26enne croato Borna Coric a guidare il seeding del ' Sardegna Open ', evento premium della neonata categoria Challenger 175 che, dal 1° al 7 maggio al Tennis club di Monte Urpinu , aprirà la grande stagione tennistica 2023 in Italia. Calato il sipario sul torneo 1000 di Madrid , alcuni dei migliori tennisti del circuito proseguiranno dunque la fase di avvicinamento agli Internazionali d'Italia sui campi in terra battuta del Tennis Club Cagliari. Tra i giocatori azzurri, presente il n.20 Atp Lorenzo Musetti , reduce dalla vittoria su Djokovic a Montecarlo, mentre Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato sono sicuri di un posto nel tabellone principale del torneo. Nel main draw ci saranno anche l'argentino Diego Schwartzman e gli statunitensi Ben Shelton e Maxime Cressy .

Volandri: "Open Sardegna di grande prestigio"

La benedizione del capitano di Davis Filippo Volandri sul Superchallenger di Cagliari. "Può essere paragonato a livello tecnico a un torneo 250 - ha detto nella conferenza stampa di presentazione dell'evento. L'entry list del Sardegna Open denota una qualità estrema dei partecipanti, cosa che dà maggior prestigio a una tappa importantissima sulla terra rossa. I nostri ragazzi, se non dovessero essere ancora in gara a Madrid, saranno orgogliosi di poterne fare parte". Dopo il torneo di Cagliari il circuito si trasferirà al Foro Italico di Roma per l'80esima edizione degli Internazionali Bnl d'Italia.