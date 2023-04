Atp Madrid, Vavassori nel tabellone: cinque italiani nel main draw

Cinque italiani nel main draw

Il 27enne piemontese ha battuto il brasiliano Felipe Meligeni Alves, n. 176 ATP, in due set (6-3, 7-6). Con questo risultato diventano cinque gli italiani nel tabellone principale: Vavassori raggiunge Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Marco Cecchinato. Assenti per problemi fisici Jannik Sinner e Matteo Berrettini. C'è ancora una chance per un sesto azzurro nel main draw, con Matteo Arnaldi che sfiderà Arthur Fils.