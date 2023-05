L'aneddoto di Federer: rifiutata una foto a causa di Nadal, ecco perché

La Laver Cup di Londra è stato l'ultimo torneo del 20 volte vincitore del Grande Slam Roger Federer . Il tennista spagnolo, in seguito all'abbandono dello sport che lo ha reso leggenda, ha deciso di prendersi una pausa dalle interviste e dai media. Ultimamente però lo sportivo ha deciso di rispondere ad alcune domande sul suo account Twitter e ha raccontato un aneddoto sul suo rivale di sempre Rafa Nadal, che ha da poco annunciato il fatto che non sarà al Roland Garros e il ritiro il prossimo anno .

Federer e il rifiuto della foto per colpa di... Nadal!

Dopo aver aperto il suo account Twitter per rispondere ad alcune domande dei tifosi, Federer ha deciso di raccontare "quando è stato scambiato per qualcun altro". Il tennista spagnolo ha così spiegato che durante una gara di Formula 1 un fan gli ha domandato: "Posso avere una foto signor Nadal", Roger ha quindi risposto: "Non sono il signor Nadal". Il "tifoso", sentendosi spiazzato, ha così deciso di andare via senza scattare l'immagine.