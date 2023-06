Norrie, nuove accuse a Djokovic: "A Roma non si è mai scusato"

Cameron Norrie è tornato ad accusare Djokovic . Dopo il match tra i due agli Internazionali d'Italia , in cui aveva prevalso il campione serbo in due set, erano venute a galla alcune tensioni tra i due rivali. Nole aveva accusato il suo avversario di aver avuto un comportamento esagerato durante la partita per la richiesta di time out medico prima dell'ultimo game. Dal canto suo invece Norrie ha criticato il numero 3 Atp per un altro atteggiamento...

L'accusa di Norrie a Djokovic: le sue parole

Il comportamento di Djokovic agli Internazionali d'Italia, con il ritardo che aveva fatto slittare l'inizio del match, aveva portato al serbo numerose critiche. Dopo averlo "bacchettato" Bertolucci infatti, ci ha pensato anche il diretto interessato Norrie a rincarare la dose riguardo l'atteggiamento di Nole. Il tennista britannico ha infatti ammesso: “Voleva un po' più di tempo per il trattamento del fisio prima della partita. Il match era in programma per le 11:00 e siamo usciti forse alle 11:12, 11:13. Non credo che lui ci abbia visto alcun problema in questo. Non mi ha mai detto niente e non si è mai scusato. Ho chiesto agli arbitri se fosse una cosa corretta e mi hanno risposto che rientrava nelle regole. Non l'avevo mai visto fare prima da nessun giocatore".