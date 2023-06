Atp Halle, segui la diretta: Sinner sfida Bublik LIVE

13:55

Atp Halle, Bublik in semifinale

Il kazako approda al penultimo atto del torneo sull'erba tedesca dopo il ritiro di Sinner: sfiderà uno tra Zverev e Jarry, ora in campo sul centrale della Owl Arena.

13:40

Sinner, cosa succede ora per Wimbledon

Nonostante il problema fisico accusato oggi all'Atp Halle, il tennista altoatesino dovrebbe essere la testa di serie numero 8 nel terzo Slam stagionale, al via il prossimo 3 luglio a Londra: Sinner infatti ha messo la freccia e sorpassato, questa settimana, lo statunitense Taylor Fritz nel ranking Atp. La nuova posizione dell'azzurro sarà ufficiale nella nuova classifica che verrà stilata lunedì.

13:30

Sinner, problema alla gamba sinistra

Il tennista altoatesino ha accusato un problema muscolare (probabile risentimento alla gamba sinistra) che lo ha colpito dopo uno scatto nel primo set.

13:20

Sinner, che sfortuna: ko per infortunio. Wimbledon a rischio?

Prosegue il 2023 da incubo per il tennista altoatesino, costretto al forfait nei quarti di finale dell'Atp Halle contro Bublik. Da valutare il problema alla gamba sinistra del 21enne si San Candido, accusato nel corso del 1° set e per il quale lo stesso azzurro aveva ricevuto un trattamento dal fisioterapista nel cambio di campo. Le condizioni di Sinner sono ora da valutare, soprattutto in vista del torneo di Wimbledon, al via il prossimo 3 luglio.

13:10

Sinner si ritira: Bublik vola in semifinale

Il kazako vola sul 2-0 contro l'azzurro che è costretto a ritirarsi per infortunio, sotto 7-5, 2-0. Da valutare ora le sue condizioni in vista di Wimbledon.

13:06

Bublik tiene il servizio: 1-0 contro Sinner

Ottimo inizio del kazako che parte subito fortissimo.

13:03

Allarme rientrato per Sinner, inizia il secondo set

Al via il secondo parziale con l'azzurro che sembra in grado di continuare il match. Bublik al servizio.

13:00

Medical time-out per Sinner

L'altoatesino rientra negli spogliatoi per un trattamento alla gamba sinistra.

12:54

Sinner perde il servizio a zero: Bublik vince il primo set

Jannik Sinner crolla nel game decisivo del primo set. Problemi fisici per l'azzurro, che è costretto a sottoporsi alle cure di un fisioterapista. Bublik vince il primo set.

12:50

Bublik tiene il servizio e si porta sul 6-5

Le emozioni continuano: Bubli serve bene e concede solo un punto al tennista azzurro. Il kazako si porta sul 6-5.

12:47

Sinner pareggia: 5-5

Game combattuto ed emozionante, con una lunga serie di scambi tra i due tennisti. Sinner lo chiude con una schiacciata sotto rete nel punto decisivo.

12:41

Orgoglio Sinner. Contro break: 5-4 per Bublik

Jannik Sinner risponde e strappa il servizio all'avversario, portandosi sul 5-4. Nell'ultimo punto chiude con una bella palla corta e approfitta di una scivolata dell'avversario sull'erba.

12:38

Bublik strappa il servizio a Sinner: 5-3

Sinner perde il servizio e permetterà a Bublik di servire per il primo set. Il kazako si porta sul 5-3.

12:33

Bublik vola sul 4-3

Continua senza break il primo set del quarto di finale tra Sinner e Bublik.

12:30

Sinner, servizio ok: 3-3 con Bublik

Grazie al servizio e agli errori dell'aversario, Jannik Sinner si porta sul 3-3.

12:26

Sinner poco preciso, Bublik va sul 3-2

Qualche errore di troppo (soprattutto con il rovescio) per Jannik Sinner. Bublik ne approfitta e vola sul 3-2.

12:23

Sinner mantiene il servizio: 2-2

Nonostante un doppio fallo, Jannik Sinner mantiene il servizio e si porta sul 2-2, pareggiando i conti con Bublik.

12:17

Bublik di nuovo avanti: 2-1

Bublik parte forte, va sul 40-0, poi dopo un bel punto di Sinner, chiude il terzo game. Il parziale è di 2-1.

12:15

Sinner pareggia: 1-1

Jannik Sinner tiene il servizio a zero e pareggia i conti con Bublik. Il risultato è di 1-1.

12:13

Bublik tiene il servizio: 1-0

Il tennista kazako mantiene il turno di battuta e si porta in vantaggio per 1-0.

12:10

Inizia la sfida

E' iniziato il quarto di finale tra Jannik Sinner e Aleksandr Bublik. Il kazako, alla battuta, esordisce con un ace.

12:07

Sinner e Bublik in campo

I due tennisti sono sull'erba del Centrale di Halle per il classico riscaldamento di rito.

11:55

Sinner-Bublik, quarto precedente

Il match tra Jannik Sinner e Aleksandr Bublik sarà il quarto confronto tra i due tennisti. Nei tre precedenti l'italiano ha sempre portato a casa il successo: due volte nel 2021 a Dubai e Miami e in Olanda quest'anno.

11:30

Sinner-Bublik: dove e che ora si gioca

La sfida tra Jannik Sinner e Aleksandr Bublik valido per i quarti di finale dell'Atp 500 di Halle, apre la giornata ed è in programma alle ore 12.05 alla 'Owl Arena', il campo centrale.

Owl Arena - Halle (Germania)