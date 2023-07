Venus Williams scivola e si fa male al ginocchio: l'urlo di dolore fa rabbrividire Wimbledon

Venus Williams, l'urlo e la sospensione

La Williams si è accasciata a terra ed ha urlato, toccandosi ripetutamente il ginocchio. Il gioco è rimasto fermo per cinque minuti, nei quali i sanitari hanno cercato di rimetterla in sesto. Al termine della sospensione Venus Williams è tornata in campo, visibilmente dolorante, ma dopo pochi minuti è tornata a giocare come se niente fosse.