Djokovic, Toni Nadal fa discutere: "Ha vinto di più ma Rafa e Federer..."

Il dibattito su chi sia il più grande tennista di tutti i tempi non conosce fine, nell'epoca segnata da Roger Federer , Novak Djokovic e Rafael Nadal . A riaccendere la discussione, durante Wimbledon con Sinner in campo per conquistare la semifinale, è stato lo zio di Nadal , Toni, intervistato da ClayTenis dove ha espresso la sua opinione sui Big 3 .

"Nadal senza infortuni avrebbe vinto più di tutti"

“Federer e Nadal hanno portato questo sport oltre i limiti, più di Djokovic - le parole dello zio di Nadal -. Roger forse più di chiunque altro. Penso che quello che è riuscito a giocare a un livello migliore e a fare cose più difficili sia proprio lo svizzero". Sulla carriera di Nadal, Toni ha affermato che senza infortuni avrebbe battuto il record di Djokovic: "Quello che ha vinto di più è Djokovic e se dovessimo contare Rafael per tutto quello che non ha giocato a causa degli infortuni, probabilmente avrebbe vinto più degli altri".

"Nadal gioca su superfici che non gli vanno bene"

Toni Nadal, attualmente coach di Felix Auger Aliassime, ha poi concluso: "Djokovic è migliore perché ha vinto più titoli di Rafael. Viviamo in un circuito che si gioca sempre su campi veloci. Mio nipote gioca sempre tre Grandi Slam sulla superficie che non gli va bene e uno sulla superficie che gli va bene. Anche tutti i Masters sulla superficie che non gli va bene. Sarebbe logico che in alcune occasioni giocasse anche su altre superfici, non sempre sulla stessa".