Atp Gstaad, Sonego ko al debutto: Vinolas vola al terzo turno

GSTAAD (SVIZZERA) - Esordio da dimenticare per Lorenzo Sonego nello 'Swiss Open Gstaad', torneo Atp 250 con un montepremi di 562.815 euro che si sta disputando sulla terra rossa della 'Roy Emerson Arena' della città elvetica. Il 28enne tennista piemontese, 42° giocatore del mondo e terzo favorito del seeding, in tabellone direttamente al secondo turno, cede per 6-3, 3-6, 6-4 al mancino spagnolo Albert Ramos Vinolas, n.79 del ranking Atp, dopo due ore e mezza di vera battaglia.