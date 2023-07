Atp Bastad, Rublev in finale: Cerundolo ko in tre set

BASTAD (SVEZIA) - È Andrey Rublev il secondo finalista del 'Nordea Open', torneo Atp 250 con montepremi complessivo pari a 526.815 euro in scena sui campi in terra rossa di Bastad, in Svezia. Il 25enne russo, numero 7 del mondo, supera in semifinale l'argentino Francisco Cerundolo, n.20 Atp, battuto in tre set con il punteggio di 7-6 (6), 6-7 (7), 6-3 dopo una battaglia di quasi tre ore.