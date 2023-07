Duro attacco alla Trevisan dopo il ko: "Una stretta di mano patetica". E' polemica

L'avventura dell'azzurra Martina Trevisan ad Amburgo è finita ai quarti di finale con il ko subito per mano del'atleta di casa Noma Noha Akugue che si è imposta per 5-7, 6-4, 7-5. Una sconfitta amara per la Trevisan che a fine gara si è avvicinata a rete per stringere la mano all'avversaria con il volto scuro e senza troppa convinzione.