Wawrinka perde e scoppia in lacrime: il suo pianto dopo la finale diventa virale

Wawrinka, sfuma il lieto fine a Umago

Arrivato alla sfida decisiva sconfiggendo Coria, Carballes Baena e l'azzurro Lorenzo Sonego, il 38enne svizzero frenato negli ultimi anni dagli infortuni (ex numero tre del mondo e attualmente n.49 del ranking) ha accarezzato il sogno di tornare a vincere un torneo proprio a Umago, dove nel 2006 ha conquistato il primo titolo di una carriera che lo ha visto vincere anche tre Slam (tutti meno che Wimbledon).

Le lacrime di Wawrinka dopo il ko con Popyrin

Grande così la sua delusione dopo la sconfitta contro Popyrin: "Scusate - ha detto Wawrinka alla fine della partita -. So che è così stupido piangere, ma amo così tanto questo sport. Per me è davvero speciale". L'elvetico ha però dato appuntamento ai tifosi croati per il prossimo anno: "Voglio ringraziare il mio team, il mio fisioterapista e la mia fidanzata Sara. Non è sempre facile starmi vicino ma grazie per il sostegno. Spero di tornare e la prossima volta di prendermi il trofeo più grande". Parole dette in lacrime e immortalate in un video che è divenuto presto virale in rete commuovendo tutti gli appassionati di tennis.