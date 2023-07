Nicolas Massu, infortunio shock in campo: urla di dolore e lacrime in Brasile

Immagini shock dal Brasile, dove durante un torneo tra tennisti ritirati il cileno Nicolas Massu è crollato in campo. L'ex tennista, vincitore di due medaglie d'oro ad Atene 2004 (in singolo e in doppio) stava giocando un incontro d'esibizione contro lo spagnolo Carlos Moya, quando la sua caviglia ha ceduto.