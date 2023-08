Us Open, Sonego-Sinner: dove vederla in tv e streaming

ROMA - Subito derby italiano agli Us Open, visto che nel secondo turno si affronteranno Sonego e Sinner. Il primo si è qualificato battendo in tre set (6-3 6-4 6-2) lo statunitense Moreno de Alboran, mentre il secondo si è imposto sul tedesco Hanfmann, concedendo appena 5 game in tutto il match (6-3 6-1 6-1).