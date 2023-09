Federer dopo l'addio al tennis ha cambiato vita: ecco cosa fa oggi

ROMA - Ha dato l'addio al tennis da tempo, ma i retaggi della sua leggendaria carriera continuano a farsi sentire. Roger Federer, uno dei tennisti più forti della storia (se non il più forte), ha raccontato cosa sta facendo dopo aver appeso la racchetta al chiodo in un’intervista esclusiva rilasciata al quotidiano statunitense "Wall Street Journal".

Federer e la vita dopo il tennis

Lo svizzero ha rivelato di continuare ad allenarsi, ma di dover fare i conti con i problemi che si trascina dietro dai tempi dell'attività agonistica: "Dopo aver accompagnato i bambini a scuola, mi reco direttamente in palestra. Ho avuto molti problemi al ginocchio, quindi sono ancora in una fase di recupero. Non riesco a fare molto cardio: mi alleno principalmente con i pesi, oltre a lavorare su addominali e quadricipiti. Ho un fisioterapista che mi segue, lo stesso con cui lavoro da sette anni, e ci vediamo quattro volte a settimana" .