Sorteggio Coppa Davis, chi può pescare l'Italia e quando si giocheranno le finali

Attesa e brivi per il sorteggio di Coppa Davis, che andrà in scena domani. L'Italia, testa di serie numero 2, ha raggiunto le Finals che sono in programma a Malaga dal 21 al 26 novembre. Manca ancora molto tempo, ma adesso è il momento di conoscere l'avversario dei quarti di finale per la squadra di capitan Volandri. Il tabellone sarà delineato. Si giocano scontri diretti e chi perde è fuori dalla competizione che vede ai nastri di partenza otto team, ma non gli Stati Uniti e nemmeno la Spagna di Alcaraz (non era presente alle qualificazioni).