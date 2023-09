Djokovic o Federer? Tsitsipas sceglie il migliore tennista di sempre

Stefanos Tsitsipas continua a far parlare di sè, con la sua decisione di dire addio a Mark Philippoussis per la seconda volta, facendo tornare il padre Apostolos alla guida del suo team. Non solo le decisioni sulla sua carriera, il greco fa discutere anche per le sue recenti dichiarazioni su Djokovic e Federer .

Djokovic o Federer? La risposta di Tsitsipas

Tsitsipas, attualmente quinto nel ranking mondiale, ha espresso la sua opinione su chi sia il miglior tennista di sempre durante un’intervista rilasciata al quotidiano greco Kathimerini. Queste le parole di Stefanos, che hanno fatto discutere gli appassionati di tutto il mondo: “Se consideriamo i numeri e le statistiche, Novak Djokovic è sicuramente il migliore. Ha superato un record dopo l’altro e ha ancora fame nonostante non abbia più niente da dimostrare. Però non è mai felice, è come se cercasse sempre di dimostrare qualcosa, non so a chi. È come se fosse in cerca di vendetta, i suoi occhi si illuminano. Questo è il suo carattere. Se invece il criterio che prendiamo in considerazione riguarda il tennista in grado di ispirare maggiormente il mondo e con il migliore impatto, il migliore è sicuramente di Federer. Penso che nessuno possa competere con lui sotto questo punto di vista”.