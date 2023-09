Sinner superstar alla sfilata di Gucci, ecco con chi era

ROMA - Non si è tirato indietro, Jannik Sinner , quando i fotografi lo hanno immortalato a margine della sfilata di Gucci alla Milano Fashion Week. L'altoatesino era in prima fila, presumibilmente in dolce compagnia. Il tennista, infatti, è stato fotografato insieme all'attaccante della Lazio femminile, Eleonora Goldoni .

Sinner, moda prima della Cina

L'azzurro, che ha preferito non partecipare alla Coppa Davis per recuperare dalle fatiche degli ultimi tornei giocati, si è concesso questo appuntamento con l'alta moda prima di volare in Cina per alcuni tornei asiatici.