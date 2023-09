Atp Pechino, Arnaldi vola al secondo turno. Sonego eliminato

PECHINO (CINA) - Matteo Arnaldi vola al secondo turno del China Open, Atp 500 che si disputa sui campi in cemento dell'Olympic Green Tennis Center di Pechino (montepremi 3.633.975 dollari). Il 22enne di Sanremo, n.48 del ranking mondiale, supera in due set (doppio 6-2), lo statunitense Jeffrey John Wolf, n.51 Atp, dopo un'ora e venti di gioco. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro il vincente della sfida tra Jarry e Tsitsipas: in palio l'accesso ai quarti di finale.