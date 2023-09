Diretta China Open, Arnaldi-Jerry 1-0: risultati e partita live

PECHINO (CINA) - Matteo Arnaldi contro Nicolas Jerry: in palio il pass per i quarti di finale del China Open , Atp 500 che si svolge sul duro dell' Olympic Green Tennis Centre di Pechino . Segui la diretta del match con noi

8:43

Jarry torna in parità: si va al tie break

Nel dodicesimo gioco Jarry è costretto a servire per restare in partita. Arnaldi lavora molto bene da fondo campo inducendo l'avversario all'errore. Ancora uno scambio vincente di Arnaldi che gioca in maniera magistrale chiudendo il punto a rete con un colpo incrociato. Jarry butta via un dritto, ed è un errore gratuito che regala all'italiano tre palle match. Il cileno annulla la prima con un servizio vincente, poi conquista un altro punto a rete, e azzera il vantaggio di Arnaldi con un ace. Il servizio vincente regala il quarto punto consecutivo al cileno, un errore gratuito dell'italiano regala il game a Jarry

8:36

Arnaldi torna avanti:6-5

Arnaldi apre il proprio turno di battuta con un ace. Poi regala il punto all'avversario con un errore gratuito. Ma l'italiano si rialza piazzando un altro ace. Poi trova uno smash dopo un altro servizio molto insidioso sul quale Jarry risponde a fatica. Il cileno sbaglia ancora, Arnaldi mantiene il proprio servizio

8:33

Jarry si riporta in parità: 5-5

Jarry serve nel decimo game, ed è chiamato a restare dentro la partita. Arnaldi lavora bene da fondo campo, e il cileno commette un errore gratuito. Jarry piazza un dritto fuori misura, ma recupera parzialmente sfruttando un'ottima risposta dopo un buon servizio. Il cileno reagisce e si riporta in parità. Poi Arnaldi sbaglia la risposta su una giocata molto profonda dell'avversario. Un altro errore di Arnaldi regala il game all'avversario.

8:28

Arnaldi torna avanti: 5-4

Arnaldi concede il primo punto all'avversario tirando un dritto sulla rete. Jarry allunga con un'ottima risposta. Ma Arnaldi si riporta sotto, prima con un attacco vincente, poi con un ace. Il servizio funziona particolarmente bene, l'italiano mette in campo un altro servizio vincente. Poi Jarry butta la risposta in rete. Arnaldi si riporta avanti: ora Jarry servirà per restare in partita

8:25

Arnaldi piazza il contro break: 4-4

Arnaldi parte molto bene conquistando il primo punto dell'ottavo game. Poi Jarry sbaglia una volèe a rete. Il cileno sbaglia ancora concedendo tre palle break all'italiano. Il cileno annulla la prima palla break con un servizio vincente, ma non la seconda sulla quale Arnaldi compie un capolavoro dopo l'attacco di Jarry: la risposta dell'italiano coglie di sorpresa Jarry che colpisce di volo mandando la pallina in corridoio.

8:19

Jarry piazza il break e si porta avanti: 4-3

Il settimo game si apre con un rovescio sulla rete di Arnaldi. Poi Jarry trova un altro punto su errore dell'italiano. Il servizio vincente del sanremese riapre il gioco, poi l'italiano sbaglia clamorosamente un dritto che si perde sul fondo concedendo due palle break all'avversario. Arnaldi annulla la prima, non la seconda che Jarry chiude con uno smash

8:15

Jarry vince il sesto game: 3-3

Jarry apre il sesto gioco con un servizio vincente. Poi piazza un ace che lo porta sul 30-0. Un'ottima risposta di Arnaldi rimette in corsa l'italiano, poi un errore gratuito di Jarry rimette il game in parità. Nello scambio succssivo Arnaldi allunga troppo la traiettoria della propria risposta, ma l'italiano torna sotto: si va ai vantaggi. Arnaldi risponde dopo un gran servizio, poi non può nulla sullo smash. Il cileno lavora ottimamente a rete, e vince il sesto game

8:09

Arnaldi mantiene il proprio turno di battuta: 3-2

Arnaldi conquista il primo punto del game, successivamente Jarry tira sulla rete un rovescio in back. L'italiano commette un doppio fallo, e il cileno si riporta sotto con una grande risposta sul servizio successivo. Ma Jarry sbaglia ancora la misura aprendo troppo la traiettoria. Arnaldi carica il servizio, poi piazza un dritto incrociato sul quale Jarry non può arrivare. Arnaldi avanti per tre a due nel secondo set.

8:05

Jarry torna in parità: 2-2

Jarry trova un attacco vincente sotto rete, poi sbaglia il dritto aprendo troppo la traiettoria. Il cileno si rimette in carreggiata con un ace, poi conquista un altro punto con un dritto incrociato. Il cileno chiude il game con una grande prima di servizio sulla quale Arnaldi non trova la risposta

8:00

Arnaldi si riporta avanti: 2-1

Arnaldi iniizia il terzo game con un errore, poi piazza subito un ace e rimedia. Un grande smash porta avanti l'italiano, Jarry tira lungo sullo scambio successivo, Arnaldi piazza il secondo ace del game e mantiene il proprio servizio.

7:57

Jarry si riporta in parità: 1-1

Jarry apre il secondo game con un ottimo punto, poi trova un servizio vincente. Il cileno mette sulla rete un rovescio in back, Arnaldi fa altrettanto sulla risposta al servizio del sudamericano. Jarry rimette in gioco Arnaldi con un dritto fuori misura, ma l'errore dell'italiano sul successivo servizio consegna il game a Jarry.

7:52

Arnaldi vince il primo gioco del secondo set: 1-0

Un arrore di Jarry regala il primo punto del secondo set ad Arnaldi. L'italiano trova un servizio vincente per ampliare il divario, poi piazza il secondo ace della partita. Un errore di Arnaldi rimette in corsa il cileno, ma Jarry tira sulla rete lo scambio succssivo. Arnaldi vince il primo game del secondo set.

7:46

Arnaldi vince il primo set al tie break: 7-6

Si va al tie break. Il cileno parte con un gran servizio, Arnaldi pareggia, poi trova la risposta sulla rete dell'avversario portandosi avanti. Un errore gratuito di Arnaldi riporta in parità Jarry, Arnaldi lavora benissimo da fondo campo e piazza un mini break sfruttando un altro errore del cileno. Ma l'azzurro concede troppo, al cambio di campo il tie break torna in equilibrio. Jarry sbaglia misura con il dritto ed è costretto a rincorrere sul successivo turno di battuta. Il cileno sfrutta l'errore di Arnaldi per riportarsi sul 4-4, ma il sanremese torna avanti con un mini break, e con due turni di battuta ha la possibilità di chiudere il tie break a proprio vantaggio. L'azzurro piazza un servizio vincente, e sfrutta l'errore di Jarry per vincere il primo set al tie break (7-4).

7:36

Arnaldi-Jarry: 6-6

Arnaldi parte bene sfruttando un errore dell'avversario durante il primo scambio. Poi Jarry piazza un rovescio all'incrocio delle righe che l'italiano non intercetta. Il sanremese trova un servizio vincente che lo riporta avanti, e piazza ancora un gran servizio. Arnaldi chiude il game con un gran rovescio concedendo un solo punto all'avversario.

7:33

Jarry si porta ancora avanti: 6-5

Arnaldi trova un rovescio vincente all'inizio dell'undicesimo gioco, il cileno replica con un servizio vincente. Poi Arnaldi sbaglia misura con il rovescio che si perde sul fondo. Jarry sbaglia un dritto commettendo un altro errore gratuito, ma l'italiano sbaglia ancora il rovescio. Jarry ha la possibilità di chiudere il game a proprio vantaggio, ma il cileno sbaglia la misura del dritto: si va ai vantaggi. Il servizio di Jarry torna a funzionare, il cileno torna avanti e vince il game chiudendo con un ace.

7:27

Arnaldi torna in parità: 5-5

Arnaldi trova il primo punto con un servizio vincente, poi un errore dell'italiano riporta in equilibrio il game. Jarry trova una buona risposta, ma tira sulla rete lo scambio successivo. L'italiano mette fuori un dritto con un errore elementare, ma anche il cileno non è preciso. Gli errori si susseguono: si va ai vantaggi. Arnaldi si aggrappa al servizio, e Jarry mette fuori la risposta, poi Arnaldi stecca incredibilmente. I due tennisti in questa fase sono molto imprecisi, Arnaldi torna a servire per conquistare il game, e questa volta Jarry sbaglia ancora.

7:20

Jarry torna in vantaggio: 5-4

Jarry trova un dritto vincente, poi piazza un ace (il terzo del set) con la seconda di servizio, poi uno smash lo porta nelle condizioni di chiudere il game a proprio vantaggio

7:17

Arnaldi si riporta in parità: 4-4

Il tennista sanremese vince il game a zero, Jarry palesa qualche difficoltà nella risposta

7:14

Arnaldi piazza il break: 3-4!

Arnaldi ha tre palle break, Jarry riesce ad annullare la prima, ma l'italiano riesce a recuperare il break di svantaggio sfruttando l'ennesimo errore del tennista sudamericano.

7:09

Arnaldi torna in scia del cileno: 2-4

L'italiano riesce a sfruttare il servizio e si riporta sotto

7:05

Jarry allunga: 4-1

Il cileno riesce a mantenere il proprio turno di battuta

7:02

Primo game per Arnaldi

Il tennista azzurro mantiene il servizio e accorcia le distanze: 3-1

7:00

Arnaldi, partenza difficile: 3-0 Jerry

L'azzurro subisce subito un breack dal cileno e va sotto 3-0 nel primo set.

Pechino