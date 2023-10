Murray contro Djokovic, clamoroso attacco sui social: "Come ti permetti?"

Nonostante non sia presente all'Atp che si sta svolgendo in questi giorni a Pechino Djokovic è sempre al centro dell'attenzione. Questa volta il campione serbo è stato tirato in ballo da Andy Murray che in maniera del tutto inaspettata ha lanciato una frecciata a Djoko.

Murray, l'attacco a Djokovic

Il tutto è nato da un video pubblicato da Tennis Tv di una gara tra Djokovic e Federer risalente al Master disputato in Cina nel 2014. La parte in questione della clip riguarda il momento in cui il serbo colpisce lo svizzero sceso a rete per cercare di chiudere il turno. "La giocata è leggittima?" la frase che accompagna le immagini alla quale ha risposto piccato Murray: "Gioco assolutamente legittimo. Bellissimo tiro. Tuttavia, quando Rafael Nadal in Canada e Cameron Norrie a Roma hanno fatto la stessa cosa, lui ha reagito in campo con un 'Come osi?'".

I precedenti con Nadal e Norrie

Gli episodi a cui fa riferimento Murray risalgono al 2013 (contro Nadal in Canada), e agli Internazionali d'Italia del 2023 quando proprio Djokovic è stato colpito da Norrie allo stesso modo. In quel caso il serbo puntò il dito contro l'avversario affermando di avere il dubbio che lo avesse colpito di proposito.