Durissime accuse all'ex coach, Zheng rivela: "Ha fatto una cosa immorale"

E' durata veramente poco la collaborazione tra l'allenatore belga Wim Fissete e la tennista Qinwen Zheng, numero 1 cinese che ha vinto la medaglia d’oro in singolare agli Asian Games dopo il successo a Palermo e i quarti di finale agli Us Open. L'allenatore, infatti, ha interrotto il rapporto di lavoro per tornare a seguire la giapponese Naomi Osaka, che rientrerà nel circuito nel 2024 dopo la pausa per la maternità.