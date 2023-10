Sinner-Medvedev, finale a Pechino: orario e dove vederla in tv

PECHINO (CINA) - Sinner contro Medvedev. L'Atp 500 che si sta disputando sui campi dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino mette in scena una finalissima vietata ai deboli di cuore. Impresa del tennista azzurro che ha battuto in due set (7-6 (4), 6-1) il favorito Carlos Alcaraz. Dall'altra parte c'è però il russo Daniil Medvedev che ha conquistato il pass per l'ultimo atto del torneo contro Alexander Zverev (6-4, 6-3).