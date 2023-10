Sinner sconfitto a Shanghai, ma torna a casa con un bottino importantissimo

Jannik Sinner torna a casa. L’azzurro è stato sconfitto da Ben Shelton negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Lo statunitense si è imposto al fotofinish, dopo un match molto divertente, col punteggio di 2-6 6-3 7-6(5). Termina così con il successo a Pechino e il quarto turno a Shanghai la prima trasferta asiatica della carriera di Sinner, che rientra in Europa con un bottino importantissimo: 590 punti, il quarto posto mondiale, la qualificazione matematica alle ATP Finals di Torino e il primo successo (al settimo tentativo) su Medvedev (senza dimenticare la quarta vittoria contro Alcaraz).

Sinner verso le Finals

Jannik Sinner si allenerà per essere pronto ai tornei europei sul cemento. Le condizioni di veloce indoor sono le preferite dell’azzurro (ha vinto 4 dei suoi 9 titoli ATP sul cemento al coperto). Sinner è ancora iscritto all’ATP 250 di Anversa ma la programmazione, come dichiarato nei giorni scorsi, dovrebbe prevedere l’ATP 500 di Vienna, il 1000 di Bercy e poi ATP Finals e Coppa Davis. La crescita è palese, la fiducia aumenta e la condizione fisica sembra molto buona. Le energie andranno dosate, perché il finale di stagione è sempre complicato da gestire, ma Jannik non è mai stato così forte e pronto ad alzare ulteriormente il livello.