Wta Zhengzhou, Bronzetti ko al secondo turno: avanza Jabeur

ZHENGZHOU (CINA) - Termina al secondo turno l'avventura di Lucia Bronzetti al 'Zhengzhou Open', Wta 500 da 780.637 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Central Plain Tennis Center nella capitale della provincia di Henan, in Cina. La 24enne riminese di Villa Verucchio va ko in due set con il punteggio di 6-3 7-6(5) contro la tunisina Ons Jabeur, numero 7 del ranking e quarta favorita del seeding, dopo due ore di battaglia.