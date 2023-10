Atp Shanghai, trionfa Hurkacz: il ko di Rublev premia Sinner

SHANGHAI (CINA) - È Hubert Hurkacz il vincitore del ' Rolex Shanghai Masters ', torneo Atp 1000 dotato di un montepremi complessivo pari a 8.800.000 dollari sui campi in cemento della metropoli cinese . Al termine di una finale combattuta, il polacco - numero 16 del tabellone - ha superato in tre set con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6(8) sul russo Andrey Rublev , testa di serie numero 5. Un verdetto che fa sorridere Jannik Sinner : ecco perché.

Rublev ko, Sinner esulta

Dopo la vittoria all'Atp Pechino, il 22enne altoatesino era stato eliminato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, restando dunque con 5.000 punti all’attivo nel ranking mondiale. Uno stop che avrebbe potuto portare al sorpasso di un rivale, Andrey Rublev. Il russo, infatti, trionfando a Shanghai avrebbe raggiunto quota 5.200 punti, scavalcando così l'azzurro e prendendosi il quarto posto. Il trionfo di Hurkacz ha però scongiurato l'eventualità, con l'altoatesino che conserva così il best ranking in carriera.