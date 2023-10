La frase di Nadal che incorona Sinner, anche se... 

Anche Rafa Nadal ha inserito Jannik Sinner nell’olimpo dei più grandi: “Credo che Carlos Alcaraz - ha detto Rafa in un’intervista al Mundo Deportivo - sia superiore agli altri e la realtà è che Novak ha dei meriti enormi e dobbiamo congratularci con lui per tutto quello che sta facendo. Penso che ci siano altri giocatori di alto livello come Jannik Sinner , come altri, Holger Rune che aveva iniziato bene ora se la passa peggio... Ma alla fine vincere è sempre molto difficile in tutti i sensi”.

Nadal rivela: punta le Olimpiadi di Parigi con Alcaraz

Poi Nadal fa una rivelazione, l’obiettivo sono le Olimpiadi di Parigi “Ti vedremo con Carlos Alcaraz a Parigi, ai Giochi Olimpici? Vorrei, non lo so." Ma per te le Olimpiadi sono un'illusione, vero? "Se sto bene e lui lo vuole, sarò felice."

Come sta Nadal

"Mi sento bene, a livello personale bene e con entusiasmo. Anche in questo nuovo progetto. Alla fine lo sport, la salute, oggi è una cosa più all'ordine del giorno. La gente è molto più consapevole. Sto lavorando per cercare di recuperare bene e al più presto, ma con la tranquillità perché sono fermo da tanto tempo e sto facendo tutto con la giusta calma”.

Nadal parteciperà agli Australian Open?

“Dire che sarò agli Australian Open mi sembra molto complicato da dire oggi, infatti non lo so e sto lavorando per cercare di recuperare, quindi al momento non ho bisogno di date, ma mi serve solo lavorare giorno per giorno con entusiasmo e la giusta mentalità per cercare di recuperare".