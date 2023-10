Sinner-Shelton 2-0, rivivi la diretta: Jannik avanti all'Atp di Vienna

21:43

Sinner-Sonego domani all'Atp di Vienna: l'orario

Dopo i rispettivi successi al debutto contro Shelton e Francisco Cerundolo i due azzurri Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si troveranno di fronte domani (giovedì 26 ottobre) nel secondo turno dell'Atp 500 di Vienna: il match, secondo il programma ufficiale del torneo non inizierà prima delle 17:30.

21:25

Avanti anche Zverev: battuto Norrie

È stato Zverev a vincere l'ultimo match odierno all'Atp 500 di Vienna: il tedesco ha battuto in due set il britannico Norrie (6-2, 6-4) ed è così approdato al secondo turno.

21:02

Le parole di Sinner dopo la vittoria su Shelton

Jannik Sinner soddisfatto dopo la vittoria su Shelton: "È stata una partita molto dura - ha detto l'altoatesino, qualificatosi al secondo turno dell'Atp di Vienna -. Lui serve sempre molto bene a anche oggi ha fatto lo stesso. È in fiducia ed è un giocatore molto difficile da batter. Contro di lui avevo perso l’ultimo incontro, quindi sono felice di aver vinto questo. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo. Gli auguro il meglio per il resto della stagione, penso che la finirà alla grande. Per quanto mi riguarda - ha concluso Sinner - sono molto contento della prestazione e felice di essere al prossimo turno".

20:51

Sinner da applausi contro i top 20

È da applausi il 2023 di Sinner contro i top 20: quella conquistata a Vienna contro Shelton (n.15 Atp) è l'undicesima vittoria su 20 partite giocate quest'anno contro i migliori giocatori del ranking.

20:25

Zverev-Norrie in corso: primo set al tedesco

Nell'ultimo match odierno all'Atp 500 di Vienna si stanno sfidando Zverev (n.10 Atp) e il britannico Norrie (n.18 Atp): il primo set è stato vinto dal tedesco con il punteggio di 6-2.

20:12

Sinner-Sonego: tre i precedenti

Quello in programma domani (26 ottobre) all'Atp 500 di Vienna sarà il quarto 'derby' tra Sinner e Sonego. Tutti i tre precedenti sono andati in scena quest'anno e in tutte le occasioni ha vinto l'altoatesino: il primo successo ai quarti di finale (6-4, 6-2) sul veloce indoor a Montpellier dove poi Jannik ha vinto il torneo; la seconda vittoria in rimonta nei sedicesimi sull'erba tedesca di Halle (6-7, 6-4, 6-4) e infine quella in tre set al secondo turno degli Us Open (6-4, 6-2, 6-2).

19:59

Sinner, autografi ai baby tifosi di Vienna

Dopo la vittoria contro Shelton a Vienna l'azzurro Sinner si è intrattenuto con dei piccoli tifosi a bordo campo per firmare loro autografi. La scena è stata immortalata in un video postato sui profili social del torneo austriaco.

19:50

I precedenti di Sinner a Vienna

Quella di quest'anno è la quinta partecipazione di Sinner all'Atp di Vienna: nella capitale austriaca Jannik ha raggiunto la semifinale nel 2021 (battuto poi da Tiafoe) mentre l'anno scorso è uscito ai quarti contro Medvedev.

19:39

Sinner, al secondo turno il 'derby' con Sonego

C'è un 'derby' ad attendere Jannik Sinner nel secondo turno dell'Atp 500 di Vienna: dopo aver battuto Shelton l'altoatesino (n.4 del mondo) sfiderà infatti Lorenzo Sonego (n.52 Atp) che ha invece battuto al debutto l'argentino Francisco Cerundolo (n.21 Atp).

19:27

Sinner chiude sul 7-5 e vola al secondo turno

Jannik Sinner non trema e tiene il servizio chiudendo 7-5 il secondo set contro Shelton battuto al tie-break nel primo: l'azzurro passa al secondo match point, si prende la rivincita dopo il ko di Shanghai e vola al secondo turno dell'Atp di Vienna.

19:22

Break di Sinner: va sul 6-5 e va a servire per il match

Break di Sinner che sfrutta la seconda occasione concessa da Shelton in questo game e strappa il primo servizio dell'inconcontro: l'azzurro è ora avanti 6-5 e dopo il cambio di campo servirà per il match.

19:18

Sinner serve bene: 5-5

Sinner tiene il servizio e riaggancia Shelton sul 5-5 nel secondo set, dopo che il primo parziale è stato vinto dall'azzurro al tie-break.

19:13

Shelton tiene il servizio e va sul 5-4

Shelton tiene il servizio ai vantaggi e si porta sul 5-4 nei confronti di Sinner nel secondo set.

19:08

Non si rompe l'equilibrio: 4-4

Come fatto da Shelton nel gioco precedente anche Sinner annulla una palla break e tiene il servizio, ristabilendo la parità nel secondo set.

19:02

Shelton annulla una palla break e va sul 4-3

Va a Shelton il settimo game del secondo set della sfida con Sinner: lo statunitense ha annullato una palla break e si porta sul 4-3.

18:58

Sinner tiene il servizio, 3-3

Concede un solo punto l'altoatesino, che ristabilisce la parità.

18:53

Sinner sfiora il break ma Shelton si difende

Palla break per l'altoatesino, ma l'americano si salva e si prende il game tenendo il servizio: ora 3-2.

18:49

Ancora equilibrio, 2-2

Non si esce dalla situazione di totale equilibrio del match: altri due servizi a zero, uno a testa per Sinner e Shelton.

18:42

Servizio a zero di Sinner, 1-1

Reazione di Sinner, che non concede neanche un punto in battuta.

18:40

Shelton si prende il primo game

Tiene il servizio l'americano nel primo game del secondo set.

18:36

Sinner vince il primo set!

Dopo 53 minuti di totale equilibrio, senza alcun break, Sinner vince il tie-break (7-2) e si prende il primo set per 7-6.

18:30

Altri due ace per Shelton, si va al tie-break

Doppio ace di Shelton (uno a 220 km/h) che porta il match sul 6-6: si va al tie-break.

18:27

Sinner si difende, 6-5

Sfiora di nuovo il break Shelton, ma l'altoatesino si difende e torna avanti: ora il game decisivo che può portare al tie-break.

18:22

Shelton tiene il servizio, si va avanti

Partita equilibratissima sul 5-5, ancora senza nessun break.

18:18

Sinner salva due palle break, 5-4

Rischia tantissimo l'azzurro, che va sotto 40-15 ma poi riesce a rimontare evitando il break.

18:11

Shelton con due ace in un game, 4-4

L'americano tiene il servizio con due ace (quattro in totale nel match) e ristabilisce la parità.

18:07

Ancora Sinner avanti, 4-3

Servizio a zero per Shelton, che poi prova a trovare il primo break. Sinner però non si scompone e tiene il servizio.

18:00

Sinner implacabile al servizio, 3-2

Altro servizio a zero per Sinner, che si riporta avanti.

17:58

Shelton pareggia, 2-2

Fantastico dritto a chiudere il quarto game, con l'americano che riporta la parità.

17:54

Reazione Sinner, 2-1

Risposta di Sinner immediata: servizio a zero per tornare in vantaggio.

17:52

Shelton salva una palla break, 1-1

Sinner vicinissimo al break, ma Shelton reagisce e tiene il servizio ristabilendo la parità.

17:45

Sinner vince il primo game

Parte bene al servizio l'azzurro, che concede un solo punto portandosi avanti.

17:41

Sinner-Shelton, si comincia!

Inizia la sfida sul cemento indoor: Sinner alla battuta, Shelton pronto a rispondere.

17:38

Inizia Sinner al servizio

Shelton vince il sorteggio e decide di lasciare il servizio a Sinner.

17:33

Sinner e Shelton in campo

Scendono in campo Sinner e Shelton: ora il riscaldamento e il sorteggio per chi inizierà alla battuta.

17:25

Sinner e Shelton, le posizioni nel ranking

Entrambi i tennisti hanno raggiunto il loro best ranking dopo la spedizione asiatica: Sinner è al numero 4, mentre Shelton si trova al numero 15 della classifica.

17:20

Shelton, il problema jet lag

L'americano è arrivato a Vienna in fretta e furia da Tokyo, dove ha conquistato il suo primo titolo ATP: la fiducia è alle stelle (8 vittorie e 1 sconfitta nella trasferta asiatica) ma dovrà superare la stanchezza e il jet lag.

17:15

Medvedev batte Fils, tocca a Sinner

Si chiude la sfida tra Medvedev e Fils (vittoria del russo in due set): si libera il campo centrale per il match tra Sinner e Shelton.

17:10

Il servizio di Shelton e la risposta di Sinner

Uno dei punti forti di Shelton è il suo servizio esplosivo, che deriva da anni di lavoro con un team guidato dal padre Bryan. Dall'altra parte c'è la grande risposta di Sinner, certificata dai dati che mostrano un divario rispetto al 2022.

17:05

Sinner aspetta Medvedev-Fils

La sfida tra Sinner e Shelton si giocherà sul campo centrale subito dopo quella tra Medvedev e Fils, attualmente al secondo set.

17:00

Sinner, il duro allenamento per Shelton

Due settimane dopo quella sconfitta a Shanghai al tie-break al terzo set che brucia ancora, per Jannik è già ora di rivincita: ecco come si è preparato in vista di questa sfida. LEGGI TUTTO

16:55

Sinner, la rivincita contro Shelton

A distanza di 15 giorni dall’ottavo del Masters 1000 di Shanghai, vinto da Shelton 2-6 6-3 7-6, la sfida si ripropone sul cemento indoor austriaco, vero e proprio habitat naturale di Sinner. LEGGI TUTTO

16:45

Sinner-Shelton, dove vederla in tv

Ecco come seguire, in diretta tv o streaming, la sfida tra Sinner e Shelton. LEGGI TUTTO

16:40

Vienna, Sinner sfida Shelton

Debutto di Sinner a Vienna: per l'azzurro subito la rivincita contro Shelton, che lo ha battuto 15 giorni fa a Shanghai.

Vienna - Austria