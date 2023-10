Volandri, il giudizio su Sinner è netto: “Un giocatore è migliore di lui”

Momento di forma fantastico per Jannik Sinner , fresco vincitore dell'ATP 500 di Vienna (decimo titolo in carriera). L'azzurro sta vivendo un periodo d'oro , con la secondo vittoria consecutiva contro Medvedev e il record di trofei per un tennista italiano nell’Era Open. I prossimi impegni lo vedono al Masters 1000 di Parigi-Bercy , alle ATP Finals e alla Coppa Davis , dove l'Italia sfiderà l'Olanda nei quarti di finale il prossimo 23 novembre.

Volandri: "Ecco chi è migliore di Sinner"

Sul momento di Sinner ha espresso un suo commento proprio Filippo Volandri, capitano della squadra azzurra per la Davis, ai microfoni di Sky Sport: "Quello che mi è piaciuto della vittoria è che Jannik l’abbia interpretata in maniera diversa rispetto a Pechino. In Asia è stato perfetto tatticamente, provando a fare tanti serve e volley e mettendo in campo tante cose diverse. A Vienna, invece, ha battuto il russo dove è più forte. Ha giocato una partita sempre molto aggressiva, ma più da fondo. Chi è superiore a Sinner in questo momento? Solo Novak Djokovic. Perché lui ha un’esperienza talmente grande che sa gestire qualsiasi tipo di situazione. Jannik però si sta costruendo delle certezze, frutto dei risultati e di un fisico diverso dall’anno scorso. Un progresso in tutti i fondamentali che lo si è notato al servizio, specialmente quando si è trovato a gestire i punti importanti".