Sinner e le polemiche per gli orari di Parigi: i motivi dietro al ritiro

Sinner, i motivi dietro il ritiro

A causa dell'organizzazione del torneo e dei numerosi ritardi, il debutto di Sinner al secondo turno contro Mckenzie McDonald è slittato in tarda notte, concludendosi alle 2:37 del mattino dopo ben tre set di gioco. Il programma vedeva l'altoatesino tornare in campo oggi pomeriggio, non prima delle 17 per l'ottavo di finale contro Alex De Minaur. Una distanza tra i due match di sole 14 ore, che non ha fornito abbastanza tempo a Sinner per riposarsi e recuperare.

Sinner, la bufera sugli orari

Lo stesso altoatesino, dopo la vittoria su McDonald, aveva parlato della possibilità di ritirarsi: "Non so se giocherò gli ottavi di finale, vedrò quando mi sveglierò". Da lì si sono scatenate numerose polemiche sull'organizzazione e sul trattamento per il numero 4 del ranking: da Panatta a Bertolucci, tutti furiosi sulla gestione degli orari.

Sinner, il ritiro per i prossimi obiettivi

Come affermato dallo stesso altoatesino, la decisione di ritirarsi è stata presa anche per risparmiarsi in vista dei prossimi obiettivi, ovvero le Atp Finals e la Coppa Davis. Sinner potrà ora godersi del meritato riposo, per arrivare pronto agli ultimi due impegni della stagione.