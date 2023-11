Atp Metz, debutto con vittoria per Fognini: Seyboth Wild ko in due set

METZ (FRANCIA) - Debutto con vittoria per Fabio Fognini al primo turno del 'Moselle Open', Atp 250 in corso sul cemento indoor di Metz. Il 36enne ligue, entrato nel tabellone principale grazie ad una wild card, supera in due set il brasiliano Thiago Seyboth Wild, n.74 Atp : 7-6 (3), 7-6 (9) il punteggio finale in favore dell'azzurro (n.147 Atp) che accede così al secondo turno dopo oltre due ore di battaglia