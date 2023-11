Coppa Davis, Sinner già in campo: guida completa e calendario di Malaga

MALAGA - Jannik Sinner è sceso in campo a Malaga per il primo allenamento in vista della Coppa Davis, dove sarà il riferimento dell'Italia sia nel singolo che nel doppio. L'altoatesino ha svolto una sessione sotto lo sguardo attento di capitan Volandri che dovrà scegliere il secondo singolarista tra Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi. La Final 8 di Coppa Davis inizia oggi, l'Italia sarà impegnata giovedì per i quarti di finale contro l'Olanda. Alla fase conclusiva della Coppa Davis partecipano le otto squadre che hanno superato la fase a gironi, disputata lo scorso settembre. Nel tabellone prevista eliminazione diretta. La formula prevede per ogni incontro la disputa di due singolari e di un doppio, tutti al meglio dei due set su tre. Ecco la guida completa alla Coppa Davis, arriva all'edizione numero 111.