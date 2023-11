Coppa Davis, Australia prima finalista: battuta 2-0 la Finlandia

MALAGA (SPAGNA) - In attesa della semifinale tra l'Italia di Janniks Sinner e la Serbia di Novak Djokovic, l'Australia di capitan Lleyton Hewitt è la prima qualificata all'atto conclusivo delle Finals di Coppa Davis in corso di svolgimento a Malaga, in Spagna.

Dopo il successo per 2-1 sulla Repubblica Ceca nei quarti infatti, gli australiani hanno battuto 2-0 la Finlandia (che a sorpresa aveva eliminato il Canada detentore del trofeo). Alexey Popyrin ha aperto la semifinale imponendosi in due set (7-6, 6-2) su Otto Virtanen, quindi Alex De Minaur ha sconfitto anche lui in due set (6-4, 6-3) Emil Ruusuvuori, rendendo così inutile il match di doppio. Gli australiani, alla 49ª finale della loro storia (e seconda consecutiva dopo quella persa l'anno scorso contro il Canada), puntano ora a vincere il loro 29° titolo in Coppa Davis, aspettando di capire se di fronte si troveranno l'Italia o la Serbia.