Arnaldi in lacrime dopo l'impresa in Coppa Davis: la dedica è da brividi

Italia-Australia LIVE: segui la finale di Coppa Davis in diretta

Arnaldi e la dedica da brividi

Una 'tempesta' di emozioni quella vissuta dal 22enne sanremmese che dopo il match si è presentato in lacrime di fronte alle telecamere: "Faccio fatica anche a parlare - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Sono contento di averla portata per l'Italia. L'ultimo mese non è stato semplice per me, c'è stata una persona che è venuta a mancare. Per me e la mia ragazza non è stato un periodo semplice, ho cercato di giocare per lui e un po' si è visto, anche perché ero tesissimo e non credo di aver mai pianto in una partita di tennis. Questo per l'Italia, per il gruppo e per quella persona. Un'insieme di cose che mi ha tirato fuori le emozioni".

La spinta del gruppo per Arnaldi

A sostenerlo però c'era tutto il gruppo azzurro: "La squadra mi ha dato tanta forza, giocavo veramente male e servivo malissimo - ha sottolineato Arnaldi -, finito il primo set poi mi è salita di più la tensione, ho avuto un po' di vuoto e non riuscivo a fare quello che volevo. Con tutti i miei compagni lì e un po' di spinta dall'alto però son riuscito a stare attaccato a ogni punto e a ogni game, alla fine poi è arrivata l'occasione e ringrazio di averla colta al primo colpo. La vittoria più importante della mia carriera? Solo se vince Sinner..."