Sinner, quanto ha guadagnato nel 2023: cifre pazzesche

Il 2023 ha consacrato Sinner come uno dei tennisti più forti di sempre. Jannik quest'anno ha raggiunto il quarto posto della classifica Atp, ha giocato 7 finali - una contro Djokovic nelle Atp Finals, lì dove nessun altro italiano era arrivato -, e ha battuto diversi record nazionali, tra cui quello del maggior numero di vittorie (64) nel Tour Atp. Senza dimenticare lo straordinario traguardo della Coppa Davis. L'altoatesino sta vivendo il momento d'oro della sua carriera. D'oro per i numeri e per i guadagni.

I guadagni di Sinner

Nel 2023 Jannik ha incassato 7.3 milioni di euro solo grazie ai premi delle vittorie. Arriva a 30 milioni di euro se consideriamo tutti gli incassi derivanti anche dagli sponsor. Non solo: grazie all'accordo che Sinner ha con la Nike per i prossimi dieci anni, l'azzurro in previsione riceverà 150 milioni di euro. Cifre pazzesche per un ragazzo che ha soltanto, ricordiamolo, 22 anni.