Nadal, il dato pazzesco: la posizione nel ranking e come può giocare gli Slam

Rafa Nadal sta tornando. Il campione maiorchino prepara il rientro in campo a Brisbane, in Australia, a fine dicembre. Il miglior regalo di Natale per se stesso e per i suoi fan. A 37 anni, e con un infortunio così difficile da superare (lesione all’ileopsoas della coscia sinistra), in molti hanno pensato che non ce l’avrebbe fatta, ma lui non ha mai mollato. E ora ha davanti a sé una bella montagna da scalare: Rafa riparte dalla posizione numero 663 nel ranking ATP.

Nadal, le vittorie in carriera e l'infortunio

Non facile per uno che è stato numero uno per 209 settimane e nella sua carriera ha collezionato 22 Slam (solo Djokovic ha fatto meglio, con 24), 14 Roland Garros (record assoluto), 4 Us Open, 2 Wimbledon, 2 Australian Open. Il torneo di Brisbane è un ATP 250, e si svolgerà dal 31 dicembre al 7 gennaio. Fa parte degli eventi di preparazione agli Australian Open. Sinner non ci sarà. E proprio agli Australian Open un anno fa iniziò il calvario di Nadal, con l’infortunio e la sconfitta al secondo turno contro MacKenzie McDonald il 18 gennaio 2023.