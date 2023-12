Chi è Medjedovic, il pupillo di Djokovic: Nole gli paga tutto!

Hamad Medjedovic ha trionfato alle Next Gen ATP battendo Fils in cinque set in finale a Gedda e prendendosi le luci della ribalta. È serbo, come Djokovic, ed è il pupillo di Novak. Ha soli 20 anni e sta per entrare nei top 100 del Ranking ATP, attualmente occupa la posizione numero 110. Djokovic ha investito molto su di lui, ha intravisto subito delle grandi potenzialità, e si è offerto di pagargli tutte le spese per farlo diventare un professionista di livello nel tennis. Medjedovic ha incontrato Djokovic per la prima volta quando era un bambino. "E' stata una sorpresa - ha detto - era il mio nono o decimo compleanno. Ricordo che mi stavo allenando, mio padre mi disse: 'Vieni, dobbiamo andare da un'altra parte'. Siamo usciti insieme al mio coach, poi ho capito che stavamo andando al suo circolo. Fino all'ultimo non potevo credere che l'avrei incontrato. Ricordo che lo stavamo aspettando e dal nulla si è palesato. Quando l'ho visto, ero abbastanza scioccato. Non l'avevo mai incontrato prima".

Djokovic gli paga tutte le spese

Quando aveva 16 anni, ha avuto la possibilità di allenarsi per la prima volta con il suo idolo. Djokovic gli ha messo a disposizione le strutture del Novak Tennis Center a Belgrado, ma è andato anche oltre. Si è reso disponibile per sostenerlo economicamente. Lo ha rivelato il padre del ragazzo Eldin: “Djokovic lo sta aiutando in tutti i modi: economicamente, mentalmente e socialmente. Abbiamo parlato degli step della carriera di Hamad. Non ci volevo credere che stesse accadendo sul serio. Lui mi stava dando delle idee su cosa fare con Hamad, e mi ricordo che gli dicevo che mi spiaceva perché la sua idea costava troppi soldi. Ma lui continuava, suggerendomi un allenatore e parlando di come ci saremmo riusciti e mi ha detto: “Hamad deve pensare ad allenarsi, io penso al resto”. Ma opponevo resistenza”. A quel punto è arrivata la risposta di Djokovic, che Eldin non dimenticherà mai: “Non ti preoccupare, non lo faccio per soldi! Il mio ruolo e il mio compito è quello di aiutare. Che tipo di persona sarei se non aiutassi i bambini che se lo meritano, che amano il tennis? Domani, quando Hamad avrà successo, prenderai anche qualcuno che aiuterai”. Nel frattempo Medjedovic è cresciuto tanto, fino ad arrivare a giocare uno Slam, il Roland Garros. Ora la vittoria alle Next Gen ATP, tutti si stanno accorgendo di lui. La Serbia ha trovato un erede di Djokovic?