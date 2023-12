Maria Sharapova e il terribile racconto della sua infanzia: "Mia madre per due anni..."

Maria Sharapova è stata un'icona del tennis femminile e ora è un'imprenditrice di successo. Del resto, è stata numero 1 al mondo e ha vinto tanto: 36 titoli e 5 titoli del Grande Slam. L'ex atleta russa è intervenuta nel podcast Armchair Expert con il giornalista Dax Shepard tornando alla sua infanzia, quando si è trasferita da piccola con il papà Yuri in America lasciando la mamma Helena in patria. "Quando venni in America mia madre non è mai venuta a trovarmi nei primi due anni ed è stata dura - ha raccontato Maria Sharapova -. A volte ci ripenso, ho un bambino di soli 16 mesi e non riesco ad immaginare questo tipo di separazione. Era tutto diverso a quel tempo e ottenere un visto era molto complicato. Lei però ha sempre pensato al grande dono che avevo avuto io e suo marito, la possibilità di praticare uno sport così importanti negli Stati Uniti. Penso che lei ha sempre visto questa situazione da quella prospettiva".