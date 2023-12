Camporese attacca Musetti: "Come fai a perdere in quel modo in Davis?"

ROMA - Il 2023 di Lorenzo Musetti si è concluso con il trionfo in Coppa Davis con la maglia dell' Italia , l'unico acuto di un'ultima parte di stagione decisamente da dimenticare per il 21enne tennista carrarino. Musetti ha infatti chiuso l'anno con una sola vittoria nelle ultime sette partite disputate tra il torneo Atp 500 di Pechino e le finali di Malaga , apparendo sfiduciato e fuori forma in alcuni momenti della stagione. Difficoltà più o meno evidenti che non sono passate inosservate tra tifosi e addetti ai lavori.

Camporese bacchetta Musetti: "Lorenzo, come hai fatto?"

Lex tennista azzurro Omar Camporese, vincitore di due titoli Atp in carriera e 18° nel ranking mondiale nel febbraio 1992, ha puntato il dito contro il classe 2002, reo di aver preso sottogamba l'impegno in Coppa Davis contro Miomir Kecmanovic nella finalissima che ha visto l'Italia trionfare sulla Serbia: "So che ha un po’ di problemi. Musetti non può perdere in quel modo contro Miomir Kecmanovic in Coppa Davis. I valori sono diversi. Per me Musetti è quello che gioca meglio in assoluto e non posso vederlo giocare dietro la scritta Davis Cup", ha dichiarato Camporese in un'intervista esclusiva rilasciata a Fanpage. "I giocatori di talento che sono belli da vedere non sono giocatori di difesa, ma di attacco - prosegue Camporese -. Sono loro che conducono il gioco. Lui (Musetti, ndr) sembra che si debba piacere in campo".

Camporese: "Musetti? La prima volta che lo vidi in campo..."

L'ex tennista azzurro, classe 1968 nativo di Bologna, ha poi ammesso: "Musetti? Quando lo vidi giocare le prime volte mi strofinai gli occhi. Poi in un torneo a Cagliari non riuscivo a vederlo perché era fuori dallo schermo a ridosso del tabellone. Quando l’ho visto giocare poi ad Amburgo, caso strano aveva i piedi dentro al campo. Era umile e questo gli ha permesso di ottenere ottimi risultati": Poi la 'tirata d'orecchie': "Adesso si sta un po’ specchiando e lo vedo un pochino diverso, ha un po’ di problemi personali da gestire".