Tennis Cup, Dazn partner esclusivo dell'evento: i dettagli

MILANO - Riyadh Season e Dazn annunciano oggi un'importante partnership che vede la piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo diventare partner esclusivo per la produzione e la trasmissione della prossima Tennis Cup . I migliori tennisti al mondo si affronteranno il 26 e 27 dicembre : il numero uno al mondo Novak Djokovic contro il numero due Carlos Alcaraz e i due più grandi nomi del tennis femminile, Aryna Sabalenka e Ons Jabeur , si incontreranno in una due giorni di grande sport.

Tennis Cup, intrattenimento senza precedenti

La Riyadh Season dell'Arabia Saudita combina arte, musica, cibo, teatro ed eventi sportivi di livello mondiale nella capitale dell'Arabia Saudita per un'esperienza di intrattenimento invernale senza precedenti. Con Dazn official broadcaster a livello globale, i fan in oltre 200 mercati in tutto il mondo potranno seguire gli eventi sportivi della Riyadh Season in diretta e on-demand da smart TV, tablet, smartphone e console di gioco.