Incredibile Mannarino: si ferisce da solo con la racchetta, poi batte Sonego

SYDNEY (Australia) - Incredibile nella United Cup di tennis dove Adrian Mannarino ha rischiato di compromettere il suo match contro l'azzurro Lorenzo Sonego per un gesto di stizza: il 35enne francese, in difficoltà all'inizio secondo set dopo aver vinto il primo, si è colpito ripetutamente la fronte con la base del manico della racchetta, ferendosi vistosamente. Il sangue non è sfuggito alle telecamere.