AUSTRALIA - Spinge e fatica Berrettini, il ritorno in competizione ufficiale dopo oltre quattro mesi di stop per l'infortunio alla caviglia rimediato a New York si avvicina. L'azzurro è arrivato a Melbourne e si è allenato alla Rod Laver Arena in vista degli Australian Open: lavoro sul campo con Tsitsipas, per il quale Matteo ha scritto su Instagram un messaggio: "È sempre un piacere".