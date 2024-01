Sinner, siparietto con il piccolo tifoso della Roma per il derby perso

Sinner è pronto per la prima grande sfida della stagione a Melbourne: gli Australian Open. Il tennista italiano sembra già in grande forma. Al Kooyong Classic ha battuto anche Ruud, e prosegue a gonfie vele la sua marcia di avvicinamento verso il primo Slam del 2024. Jannik è sereno e consapevole dei suoi mezzi: tra una partita e un allenamento trova anche il tempo di parlare di calcio con tre piccoli fan. “Di che squadra sei?”, chiede a un ragazzino con la maglia dell’Italia numero 10. “Roma”, la risposta del piccolo. E poi si rivolge agli altri due che rispondono: “Milan”. Jannik è informato sugli ultimi risultati in Coppa Italia, e sorridendo dice al bambino romanista: “Avete perso il derby, ma è ok”, per consolarlo. Sinner si è sempre contraddistinto anche fuori dal campo per la sua generosità, soprattutto con i bambini. Non si è mai sottratto al bagno di folla, ai selfie e agli autografi. Nemmeno a siparietti come questo. Anzi, sono anche questi momenti che gli danno la carica per affrontare le sfide.