Sinner-Rublev diretta Australian Open: segui i quarti di finale LIVE

Sinner sfida Rublev ai quarti di finale degli Australian Open : il quarto contro il quinto del ranking Atp. L'asticella si alza per il tennista italiano che fin qui è stato impeccabile. È l'unico di quelli arrivati ai quarti a non aver perso nemmeno un set. Ha sconfitto gli olandesi Van De Zandschulp e De Jong nei primi due turni, e poi il russo Khachanov agli ottavi.

11:45

Finisce il primo set, Sabalenka-Krjcikova 6-2

Il primo set si è concluso in mezz'ora, buona notizia per Sinner. La speranza è che la gara, al meglio dei tre set, non vada troppo per le lunghe.

11:27

Sinner-Rublev rischia di finire a notte fonda: McEnroe attacca l'organizzazione

La sfida tra Sinner e Rublev rischia di finire a notte fonda a Melbourne. Non è stato tenero McEnroe con l'organizzazione dell'Australian Open, ricordando anche il precedente di Parigi-Bercy quando Jannik era stato costretto al ritiro dal Masters 1000 proprio per questo motivo, scatenando una serie di polemiche sugli orari dei tornei. Leggi i dettagli

11:12

Iniziata Krejcikova-Sabalenka

È iniziato il match che precede la sfida tra Sinner e Rublev. Gli organizzatori hanno provato a velocizzare più possibile le operazioni per non far slittare troppo la sfida tra l'italiano e il russo.

10:58

Sinner inizia in ritardo, la richiesta alla Sabalenka e il rifiuto

Lo slittamento della sfida tra Sinner e Rublev rischia di finire a notte fonda in Australia. Per questo l'organizzazione ha chiesto alle tenniste Krejcikova e Sabalenka se potevano spostarsi sul campo Margaret Court Arena, ma hanno risposto di no.

10:55

Sinner, tutto quello che c'è da sapere su Rublev

I punti di forza e i punti deboli del russo, numero 5 del ranking, che sfida Jannik ai quarti. Leggi i dettagli

10:38

Djokovic aspetta Sinner in semifinale: "È nel suo miglior momento"

Kyrgios ha intervistato Djokovic in campo dopo la vittoria con Fritz e gli ha chiesto cosa si aspetta dalla semifinale contro uno tra Sinner e Rublev: “Sinner e Rublev sono in gran forma, ho visto l’altra sera Rublev-De Minaur in cinque set, lo scambio migliore degli Australian Open. Sinner probabilmente è al miglior momento della sua vita, ha finito in maniera fantastica la stagione, ci siamo scontrati a Torino per le Finals e in Coppa Davis, due grandi partite, mi aspetto una sfida di un grande livello".