ROMA - Grande gioia tra i i tifosi italiani per l'ennesima impresa di Jannik Sinner, 22enne altoatesino numero 4 del mondo, ma anche una 'frecciata' agli organizzatori degli Australian Open dopo il suo successo in tre set sul 26enne russo Andrej Rublev (n.5 Atp), valso all'eroe dell'Ultima Coppa Davis il pass per le semifinali del primo Slam della stagione (dove incontrerà il numero uno del ranking Nole Djokovic).