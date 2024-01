C’è un momento esatto in quest’alba magica per lo sport italiano in cui Sinner ha scritto la storia. Al quarto set della semifinale degli Australian Open, Djokovic al servizio sotto 2-1. Jannik dopo il match point fallito al tie-break del terzo set ha ricominciato a martellare come se non fosse successo nulla. Anche Nole però sta giocando bene, galvanizzato per il set appena vinto che lo ha rimesso in gioco, e sta conducendo 40-0 nel suo turno di battuta. È convinto di portarsi a casa il game.