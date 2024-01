Tennis, quali sono i tornei del Grande Slam

Il termine "Grande Slam " nel tennis deriva originariamente dal bridge , un gioco di carte in cui indica una vittoria in cui una coppia riesce a prendere tutte le mani in un giro. Nel tennis il termine è stato adottato per descrivere il traguardo massimo che un giocatore può raggiungere, ovvero vincere tutti e quattro i tornei più importanti e prestigiosi nel corso di un singolo anno solare. Scopriamo di più!

I Tornei del Grande Slam

Australian Open : si svolge annualmente a fine gennaio a Melbourne, Australia. È noto per essere il primo Grande Slam dell'anno e si gioca su campi in cemento.

Roland Garros (French Open): si tiene tra maggio e giugno a Parigi, Francia. Questo torneo è l'unico Grande Slam giocato su terra rossa e è famoso per le sue lunghe e fisiche battaglie.

Wimbledon : si disputa a Londra, Regno Unito, a fine giugno e inizio luglio. È il più antico torneo di tennis del mondo e l'unico Grande Slam che si gioca su erba.

US Open: si svolge alla fine dell'estate, a fine agosto e inizio settembre, a New York, Stati Uniti. Come l'Australian Open, anche l'US Open si gioca su campi in cemento.

Ogni torneo di Grande Slam dura circa due settimane e include singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile, doppio misto e categorie giovanili.

Cos'è il Grande Slam d'Oro

Il "Grande Slam d'Oro" nel tennis è un termine usato per descrivere un traguardo ancora più raro e prestigioso del tradizionale Grande Slam. Un giocatore raggiunge il Grande Slam d'Oro quando vince tutti e quattro i tornei del Grande Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open) e la medaglia d'oro olimpica in singolo nella stessa disciplina, sia essa maschile o femminile. Questa impresa richiede non solo di dominare i principali tornei del circuito professionistico in un unico anno solare, ma anche di trionfare nei Giochi Olimpici, che si tengono ogni quattro anni. Il Grande Slam d'Oro è estremamente raro a causa della sua difficoltà e della necessità di coincidere con gli anni olimpici.

Cos’è il Super Slam

Il termine "Super Slam" nel tennis si riferisce a un'impresa estremamente rara e ambiziosa, che va oltre il raggiungimento del tradizionale Grande Slam. Un giocatore ottiene il Super Slam quando vince tutti e quattro i tornei del Grande Slam, la medaglia d'oro olimpica, e il titolo delle ATP Finals o delle WTA Finals, tutti nell'arco dello stesso anno solare. Questa impresa rappresenta una delle massime realizzazioni possibili nel tennis, dato che richiede non solo di dominare nei quattro tornei principali del circuito professionistico, ma anche di eccellere nei Giochi Olimpici e nel torneo di fine anno che riunisce i migliori giocatori e giocatrici del mondo.

Vincitori Grande Slam: i tennisti che hanno più titoli

Novak Djokovic (Serbia) Totale punti: 24 Australian Open: 10 Roland Garros: 3 Wimbledon: 7 US Open: 4

(Serbia) Rafael Nadal (Spagna) Totale punti: 22 Australian Open: 2 Roland Garros: 14 Wimbledon: 2 US Open: 4

(Spagna) Roger Federer (Svizzera) Totale punti: 20 Australian Open: 6 Roland Garros: 1 Wimbledon: 8 US Open: 5

(Svizzera) Pete Sampras (Stati Uniti) Totale punti: 14 Australian Open: 2 Roland Garros: - Wimbledon: 7 US Open: 5

(Stati Uniti) Roy Emerson (Australia) Totale punti: 12 Australian Open: 6 Roland Garros: 2 Wimbledon: 2 US Open: 2

(Australia) Bjorn Borg (Svezia) Totale punti: 11 Australian Open: - Roland Garros: 6 Wimbledon: 5 US Open: -

(Svezia) Rod Laver (Australia) Totale punti: 11 Australian Open: 3 Roland Garros: 2 Wimbledon: 4 US Open: 2

(Australia) Bill Tilden (Stati Uniti) Totale punti: 10 Australian Open: - Roland Garros: - Wimbledon: 3 US Open: 7

(Stati Uniti)

Vincitrici Grande Slam: le tenniste che hanno più titoli