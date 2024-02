Sinner al Quirinale diretta: l'incontro con Mattarella. Segui la giornata LIVE

16:18

Le parole di Mattarella

"Complimenti a tutti voi. Complimenti a Filippo Volandri prima e dopo gli incontri. E durante gli incontri per i suggerimenti e la capacità di trasmettere serenità. Sono convinto che non sarà un lungo intervallo fino alla prossima vittoria. L’entusiasmo suscitato ha comportato un altro beneficio: avete con voi tanti giovani pronti a dedicarsi al tennis. Quella domenica (del match di Sinner, ndr) avevo un impegno e ho iniziato a guardare la finale dal quarto set e questo ha giovato al mio umore...ma ho subito ho avuto la certezza che avrebbe vinto. Apprezzo la sua semplicità ma tutti ora si aspettano che vinca sempre ma è giusto invece che non ci sia nessuna pressione perchè quello che è importante è l'impegno, la lealtà il senso sportivo e di questo siamo certi".

16:15

Sinner parla al Quirinale: le sue parole per Mattarella

"L'orgoglio di essere qui è per una vittoria che è frutto del sacrificio e del gioco di squadra". Così Jannik Sinner, nel suo intervento al Quirinale dove il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "É un successo per tutti gli italiani. La cosa più importante non è stato vincere, ma esserci capiti tra compagni, di essere felici in campo e sorridere anche quando le cose non vanno per il meglio. Parlo a nome della squadra, è un onore essere qui. Grazie al capitano abbiamo formato una squadra, portando la Coppa dopo 47 anni. Dobbiamo dare credito a Berrettini che ha sostenuto la squadra, ci siamo tolti da una situazione difficile a Bologna. A Malaga abbiamo giocato un ottimo tennis, la Coppa ci ha portato tante emozioni. Cercheremo di fare bene anche ai Giochi, speriamo che vada bene anche se il futuro non si può controllare". Qui il video delle sue parole.

16:12

Al Quirinale prende la parola Binaghi: le sue parole su Sinner e gli altri azzurri

"Signor Presidente a nome dei ragazzi e della Federazione la ringrazio per il privilegio e l’onore di essere qui a celebrare una vittoria storica. Abbiamo mantenuto la promessa. Due anni fa quando invitò me e Berrettini finalista a Wimbledon con la Nazionale di calcio vincitrice degli europei io le dissi: 'Torneremo vincitori'. E ce l’abbiamo fatta. Sinner ha compiuto un’impresa che credo abbia emozionato anche lei. Abbiamo vinto a Malaga grazie a un gruppo di ragazzi straordinari. Sono bravi ragazzi oltre che campioni. E questo per noi è straordinario: primo perché rappresenta una rarità. Abbiamo sempre sostenuto che la nostra missione non fosse vincere le medaglie, ma quella di diffondere il tennis e lo sport. E quindi capirà quanto oggi possiamo essere contenti di avere alle spalle ragazzi che hanno grandi valori come questi. Non passeranno altri 47 anni prima di venire a celebrare un successo, ce la metteremo tutta per farlo accadere prima":

16:03

Arrivato Mattarella, prende la parola Malagò

Entrato nella Sala degli Specchi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Prende la parola il numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò: "Sta diventando una bellissima consuetudine questo incontro al Quirinale con gli atleti italiani. Questa consuetudine mi fa pensare alla sua sensibilità e alle occasioni che gli sportivi italiani hanno creato in questi anni. Quando si è pensato di celebrare la Coppa Davis non sapevamo dell’ulteriore grande notizia della vittoria dello Slam di Sinner in Australia. E lui con stile ci ha reso ancora più orgogliosi di essere italiani. Insieme a lui gli altri della Coppa Davis ci hanno regalato una grande soddisfazione. E lei sa quanto la squadra sia importante. Dopo questo straordinario successo di Sinner e della squadra dietro cui c’è un grande lavoro, oggi celebriamo anche questo percorso di lavoro. Ma c’è un altro momento da ricordare: siamo nell’anno olimpico. Lei immagina la soddisfazione di sentire che Jannik vuole essere presente. Grazie presidente, viva il tennis, viva lo sport italiano, viva l’Italia".

15:59

Entrano i corazzieri, attesa per Mattarella

In questo istante sono entrati i corazzieri che annunciano l'arrivo del Presidente della Repubblica. Silenzio nella sala.

15:58

Malagò parla di Sinner. E su Berrettini...

"Sinner è quello che ha chiuso un cerchio che parte da molto lontano. Sono stati tutti bravi, tecnici e federazione a darci questa gioia. La cosa speciale è che è una squadra, sono giovani e lasciano molto sperare", ha aggiunto Malagò che si è detto "certo" di un ritorno di Matteo Berrettini.

15:57

L'intervento di Malagò prima di entrare: le sue parole

"Ogni volta che si va al Quirinale è un'emozione. Il significato dell'incontro con Mattarella è quello di un discorso che parte da novembre e che si è impreziosito con questa meravigliosa vittoria (Sinner agli Australian Open, ndr). Inizialmente il discorso era per festeggiare la Coppa Davis. Sinner è stato bravo a metterci un ulteriore valore aggiunto". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò arrivando al Quirinale per l'incontro con la Nazionale di tennis che ha vinto la Coppa Davis.

15:45

Al Quirinale anche Binaghi e Abodi

Tra i personaggi ospiti nella Sala degli Specchi ci sono anche il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, e Andrea Abodi, Ministro dello Sport.

15:41

I doni al presidente Mattarella: ecco quali

Sinner donerà al Presidente Mattarella la sua racchetta da tennis con il nome inciso dentro. Tra i regali anche una cravatta con il simbolo della Coppa Davis.