Sinner sdraiato impresso sulla pelle: l’opera del tatuatore di Mourinho e De Rossi

Francesco e l'opera d'arte per Sinner

Così Francesco si è rivolto al tatuatore Alberto Mazari, noto per avere tra i suoi clienti José Mourinho, Daniele De Rossi e diversi calciatori dell’Inter, per farsi impremere sulla pelle un momento unico e storico: "Dopo essermi ripreso dall’emozione non ci ho pensato due volte ed ho scritto subito ad Alberto Marzari. Jannik rappresenta per me la passione trasmessa da mio padre per il tennis e per lo sport in generale”, ha spiegato il giovane ai microfoni dell'Adnkronos. Un'opera d'arte che si unisce a un altro tatuaggio celebrativo per la Ferrari: “Alberto ha realizzato per me anche Charles Leclerc che taglia il traguardo nel Gp del Bahrain: la Ferrari e la passione per la Formula 1 sono un altro legame indelebile con mio padre”, ha concluso il 33enne.