Atp Marsiglia, Musetti fatica ma vince al debutto: ora può trovare Murray

MARSIGLIA (FRANCIA) - Buona la prima per Lorenzo Musetti in Francia, impegnato nel primo turno dell'Open 13 Provence di Marsiglia. Il tennista azzurro ha superato, non senza difficoltà, il tedesco Maximilian Marterer (numero 99 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-2, debuttando così con una vittoria sul veloce indoor francese.