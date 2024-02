Sinner-Raonic diretta: segui il match dell'Atp di Rotterdam LIVE

20:10

Sinner-Raonic, dove vederla in tv

La sfida tra Sinner e Raonic, valida per i quarti di finale dell'Atp 500 di Rotterdam, è in programma venerdì 16 febbraio con orario inizialmente programmato per le ore 21.15 e sarà la partita che chiuderà il programma di giornata, per quanto riguarda il singolare. La sfida verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire il match di Rotterdam anche in streaming su NOW e SkyGo.

20:00

Sinner-Raonic, scontro inedito

E' il primo confronto tra i due tennisti che non si sono mai incrociati nella loro carriera. Jannik Sinner occupa al momento il 4º posto del ranking Atp, il canadese è al 309º posto della classifica mondiale.

Rotterdam, Olanda